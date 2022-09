Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Berlin, Serghei Neceaev, a criticat din nou Germania pentru ca a livrat arme grele Ucrainei, in timp ce Kremlinul se afla sub presiunea de a opri contra-ofensiva ucraineana, informeaza astazi, 12 septembrie, dpa și Agerpres . „Livrarea de arme letale regimului ucrainean…

- Practic, din 1999 incoace, a te opune sub orice forma lui Putin iți garanteaza exilul, inchisoarea sau lichidarea fizica. In era rețelelor de socializare și a comunicarii imediate, participam la razboiul din Ucraina zi de zi, ca și cum am fi pe front. Mii de canale private amplifica norul informațional.…

- Europenii fac dușuri mai reci, birourile reduc termostatele, iar magazinele intensitatea luminilor pentru a evita intreruperile de curent și frigul in case in aceasta iarna, ca urmare a consecințelor razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Pe masura ce Kremlinul reduce livrarile de gaze și intreruperile…

- Kremlinul este dispus sa negocieze o solutie „pasnica” la conflictul din Ucraina, dar in propriile sale conditii, a declarat miercuri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat de agentiile de presa EFE si Interfax.

- Papa Francisc a declarat duminica ca dorește foarte mult sa viziteze Ucraina, in eforturile sale de a incerca sa puna capat razboiului care dureaza deja de cinci luni și pe care l-a denunțat in mod repetat, scrie Reuters . „Am o mare dorința de a merge la Kiev”, a spus Suveranul Pontif atunci cand a…

- Tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, impreuna cu Romania si Polonia, au cerut UE sa faca mai mult pentru a combate reinterpretarile rusesti si distorsiunile istoriei, relateaza vineri dpa.Intr-o scrisoare comuna publicata vineri, cele cinci tari est-europene au cerut, de asemenea, institutiilor…

- Miercuri, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca in prezent se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, „mai justa si mai orientata social”,…

- Putin, care considera sanctiunile impuse Rusiei drept o declaratie de razboi economic, a spus ca apelurile occidentale de a reduce dependenta de energia rusa au facut pietele globale ”febrile”, cu cresteri semnificative ale preturilor petrolului si gazelor. Clientii din Uniunea Europeana au spus ca…