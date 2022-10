Din dragostea și grija pentru cățel am început bussines cu accesorii pentru animale Un numar mare de oameni nu iși pot imagina viața fara animale de companie. Cum cele mai comune animale de companie sunt cainii și pisicile, acestea au nevoie de ingrijiri speciale. Al meu este un cocker spaniel, care nu ii placea deloc la frizer. Așa ca "am adus salonul acasa". Am achiziționat un kit de grooming și am efectuat procedura de tuns acasa. Cum traim o viața destul de dinamica și plina de angajamente, o sa ne ia mai puțin timp sa tundem sau periem noi animalul de companie, decat sa facem programare, salonul poate fi la capatul celalalt al orașului sau pur și simplu animalul nu se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

