Stiri pe aceeasi tema

- „Buna, numele meu este Gaby Galamaga. Sunt creatoare și traiesc acum in Augsburg, Germania. Am inceput sa creez aceste papuși acum un an, cadouri de primavara pentru prietenii mei dragi. Intre timp, mai mulți oameni le-au gasit draguțe și au adoptat unele din ele. Sunt fabricate din țesatura, agrafe,…

- BERBEC: Evident, iti vei gasi alesul inimii in mijlocul stilului tau de viata activ. Ca Berbec, esti mereu ocupata. Intotdeauna faci ceva pentru a-ti atinge obiectivele si visele, si nu mai ai timp sa cauti relatii. Dar, in timp ce te ocupi de ce stii tu mai vine, iti vei intalni sufletul…

- Asa cum ouale sunt la mare cautare in ajun de Paste, doi indivizi din Vulcanesti au decis sa faca un ban gramada fara a depune mare efort. Angajatul unei crescatorii de pasari din oras a furat, ajutat de un amic, 1.200 de oua, care costa nici mai mult, nici mai putin de 1.

- Acest test de logica pare la prima vedere simplu, dar pentru a afla raspunsul corect ai nevoie de multa atenție. Mii de oameni au facut testul de matematica postat pe site-ul brightside.me. O ecuație simpla s-a transformat, pentru cei care s-au aventurat sa o rezolve. intr-o provocare de a-și pune…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat din Parkland, Florida, a primit 200 de scrisori de dragoste in inchisoare, a declarat avocatul Howard Finkelstein, care aparține de Broward County. Pe langa scrisorile de dragoste, la penitenciarul unde este incarcerat tanarul de 19 ani au ajuns și numeroase scrisori…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat din Parkland, Florida, a primit 200 de scrisori de dragoste in inchisoare, a declarat avocatul Howard Finkelstein, care aparține de Broward County. Pe langa scrisorile de dragoste, la penitenciarul unde este incarcerat tanarul de 19 ani au ajuns și numeroase scrisori…