- Alpha Services and Holdings SA, deținator al Alpha Bank SA („Alpha Bank”), și UniCredit au agreat principalele condiții financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank S.A. (“UniCredit Bank Romania”) și Alpha Bank Romania S.A. (“Alpha Bank Romania”), ca parte a unui parteneriat strategic la nivel internațional.

- Vremurile tot mai grele și mai complicate lasa romanii cu tot mai multe restanțe la banci, dar este important de știut ca orice banca are la dispoziție 60 de zile din momentul in care se depașește termenul pentru plata unei facturi. Daca banca nu solicita executarea silita in cadrul acestui termen,…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 673,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 62 de luni si un randament mediu de 6,68% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza Agerpres.

- Raiffeisen Bank Romania și Banca Comerciala Romana (BCR) au finalizat cu succes semnarea unei facilitați sindicalizate in valoare de 550 milioane de euro, in calitate de Coordonatori și Aranjori Principali susținand activitatea curenta a grupului Ameropa. Facilitatea sindicalizata a fost semnata alaturi…

- Ajuns la a 4-a ediție, Festivalul NOVA, organizat de Asociația Prezent Continuu și prezentat de UniCredit Bank, continua explorarea formelor contemporane de expresie artistica facilitate de noile tehnologii, cu un program complex și o lista generoasa de i