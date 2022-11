Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, a anuntat oficial data la care se pot depune solicitarile pentru a beneficia de sprijinul financiar de 15.000 lei oferit de stat in programul social de crestere a natalitatii, adica decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Ordinul comun ce are in vedere regulamentul…

