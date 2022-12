Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava militara americana a fost „implicata" in aducerea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, miercuri, la Washington, relateaza CNN, care citeaza un oficial american, fara a detalia ce inseamna aceasta „implicare" Presedintele Joe Biden i-a adresat lui Zelenski invitatia de a veni la Washington,…

- Prima deplasare externa a lui Zelenski de la inceperea razboiului lansat de Rusia impotriva Ucrainei a fost pregatita „in cel mai mare secret” si cu un grad mare de preocupare pentru garantarea securitatii liderului european, a relatat miercuri cotidianul american The New York Times. O aeronava militara…

- Un soldat ucrainean i-a prezentat marți președintelui Volodimir Zelenski un steag semnat de trupele de pe front, pe care sa il ofere, la randul sau, cadou președintelui Joe Biden și Congresului SUA, in semn de mulțumire pentru ajutorul armat trimis Ucrainei pentru a ține piept invaziei ruse. Soldatul,…

- Președintele ucrainean,Volodimir Zelenski, a repus in discuție menținerea Rusiei in cadrul Organizației pentru securitatea și cooperarea in Europa (OSCE), intr-o intervenție televizata in Adunarea parlamentara a acestei organizații internaționale reunite la finele saptamanii in Polonia.”Noi, a spus…

- ”Nu am niciun dubiu ca racheta ce a lovit satul polonez de la frontiera cu Ucraina nu era a noastra”, continua sa insiste Volodimir Zelenski la posturile de televiziune, insistand ca și Kievul sa faca parte din grupul internațional de ancheta privind incidentul respectiv. Joi, atat SUA cat și Polonia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele american Joe Biden și noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, au convenit, in timpul unei conversații telefonice avute marți, sa lucreze impreuna pentru a sprijini Ucraina și pentru a aborda provocarile lansate de China, a transmis Casa Alba, citata de The Guardian . Ei au vorbit…

- Un nou ajutor militar al Statelor Unite catre Ucraina crește riscul unei confruntari directe intre Rusia și țarile occidentale, atrage atenția ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de Reuters.