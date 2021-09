Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea da detalii despre relatia cu Sorin Grindeanu, premierul care a fost dat jos prin motiune de cenzura initiata si votata de propriul partid. „Din momentul in care a fost la Iohannis acasa, ceva in el s-a schimbat iremediabil. Nu mai puteam duce o discutie la capat”,…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Realitatea Plus, ca in penitenciar "a fost ca in iad", ca i s-au ascultat telefoanele si ca a avut "un regim preferential negativ". "In penitenciar a fost ca in iad. Din pacate, sistemul penitenciar din Romania este gandit gresit…

- "Nu ca m-am considerat nevinovat, știu ca sunt nevinovat pe acel dosar (n.r. referendumul). Pe asta pe care am fost condamnat acum, faptul ca acea doamna directoare, la presiunea DNA, a spus niște lucruri care au fost contrazise de toți ceilalți, faptul ca in acea motivare s-a spus ca nu exista garanție…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, reia razboiul cu generalul Pahonțu, șeful SPP, pe care l-a atacat de multe ori și inainte de a fi condamnat. In primul interviu dintr-un studio tv dupa condamnare, Dragnea afirma ca Pahonțu a preluat un sistem ocult de la Florian Coldea. „Problema nu sunt judecatorii…

- Politic Danuț Cristescu, senator de Teleorman: “PSD va depune moțiune de cenzura!” august 23, 2021 11:55 Senatorul PSD de Teleorman Danuț Cristescu a facut publice intențiile Partidului Social Democrat odata cu noua sesiune parlamentara. Astfel, conform senatorului Cristescu, chiar in primele saptamani…

- Codrin Stefanescu, cel mai apropiat colaborator al lui Liviu Dragnea, anunta ca fost sef al PSD trebuie sa se prezinte din nou luni in fata procurorilor DNA. „Vreau sa fac un anunt! Hartuirea lui Liviu Dragnea continua! Maine a fost convocat la DNA, exact la ora cand medicii ii programasera RMN-ul!…

- „Am luat act de declaratia facuta la iesirea din penitenciar de catre Liviu Dragnea, condamnat penal recent liberat conditionat, facuta la adresa subsemnatului si o dezmint categoric. E o declaratie incorecta, nu am fost interesat si nu am facut comentarii legate de niciun dosar al vreunui detinut al…

- Fostul ministru al Turismului Bogdan Trif, lider al organizatiei PSD Sibiu, solicita Guvernului sa angajeze atasati in turism in tari precum Germania, Israel, Italia, SUA, China, unde Romania are nevoie de promovare si atragerea de turisti. "Domnul Nasui a anuntat saptamana trecuta ca renunta la angajatii…