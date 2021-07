#ConstantaEsteBine: Recunostinta energiei apei

Natura ne ghideaza mai bine in parcursul energetic al perioadei. Nori, ploaie, schimbari termice de la ora la ora. Imprevizibilitate Energetica feminina pura.Racul este un semn de apa. Intrucat ne aflam in semnul zodiacal al Racului si urmeaza o luna noua in semnul Racului, energia apei este cea care influenteaza… [citeste mai departe]