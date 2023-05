Din culisele legumelor bio: roșiile mult lăudate sunt adevarate bombe chimice Poliția a reușit sa dezamorseze o adevarata bomba chimica prin confiscarea a 500 de kilograme de substanțe interzise, folosite pentru accelerarea creșterii și maturizarii legumelor. Aceste substanțe erau apoi vandute ca produse ecologice in supermarket-uri, scrie adevarul.ro. Doi producatori de tomate și castraveți din Glodeanu Sarat, județul Buzau, au folosit chimicalele in concentrații extrem de mari pe legume care au ajuns in supermarketuri ca produse BIO. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 6 mai 2023 - Trupele ruse au bombardat orașul Nikopol cu artilerie grea / Prigojin amenința… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI live LIVE TEXTin, 6 mai 2023 -ruse au bombardat orașulcu artilerie grea /amenința…

Stiri pe aceeasi tema

- Situația la Zaporojie este alarmanta din mai multe puncte de vedere. Nivelul extrem de ridicat al apei poate duce la prabușirea unui baraj major in sudul Ucrainei, ceea ce ar putea afecta și centralei nucleare din zona. In plus, rușii au inceput evacuarea localitaților din apropierea liniei de front…

- Armata sudaneza si-a trimis reprezentanti in Arabia Saudita pentru a discuta despre o posibila prelungire a acordului de incetare a focului incheiat cu gruparea paramilitara rivala, Fortele de Sprijin Rapid - RSF - in pofida continuarii luptelor, scrie Rador.Discutiile de la Jeddah vor avea loc duminica.…

- Doi buzoieni din Glodeanu Sarat sunt cercetați pentru contrabanda cu substanțe de coacere forțata a legumelor. Polițiștii din Buzau și Ilfov au efectuat 6 percheziții la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substanțe toxice. Acestea sunt folosite in scopul coacerii premature a legumelor cultivate…

- Articolul Percheziții la traficanți de substanțe pentru accelerarea coacerii legumelor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Poliția din Buzau și Ilfov a descins intr-o operațiune spectaculoasa pentru a combate traficul de substanțe toxice folosite pentru coacerea prematura a legumelor. In timpul…

- Polițiști din Buzau și Ilfov au descins intr-o operațiune spectaculoasa pentru a combate traficul de substanțe folosite pentru coacerea prematura a legumelor. In timpul unei percheziții a fost prins in flagrant un barbat.

- In cea de-a 431-a zi de razboi, un bombardament nocturn al rușilor in regiunea Dnipropetrovsk a avariat mai multe locuințe din orașul Nikopol. De asemenea, rușii au bombardat in zori orașele Herson și Kupiansk. In replica, ucrainenii au atacat cu rachete un sat din Rusia, soldat cu cel puțin doua persoane…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Pierderi mari in randul forțelor speciale ruse SPEȚNAZ. Pregatiri de lupta ale Flotei ruse din Pacific. Prigojin considera ca Rusia poate suferi o infrangere in Ucraina at Info real.

- UPDATE 03:00 Blinken si Kuleba poarta discutiiIntr-un apel telefonic, ministrul de externe Dmytro Kuleba a discutat cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken, despre necesitatea trimiterii unui nou ajutor militar si aplicarea unor noi sanctiuni mai drastice Rusiei.UPDATE 01:30 Rusii continua atacurile…