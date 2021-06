Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Regatul Unit, unde va participa la summit-ul G7, prima etapa a unui turneu european in cadrul caruia va lua parte la summit-ul NATO și se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin. El a spus ca Statele Unite s-au intors pe scena internationala.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a ajuns in Marea Britanie, miercuri seara, intr-o prima etapa a turneului sau european. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza fortelor aeriene din Mildenhall. Joe Biden s-a adresat membrilor Fortelor Aeriene Americane, potrivit stiri.tvr.ro. Joi, presedintele…

- Ce ar spune, oare, premierul Boris Johnson, confruntat cu statuia sa realizata din placi de circuit, tastaturi defecte și carcase de monitor uzate? Dar Emmanuel Macron, Angela Merkel sau Joe Biden?

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor avea o intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, in iunie, la Bruxelles. “Am placerea de a anunta impreuna cu Ursula von der Leyen un summit UE-SUA cu presedintele american, Joe…

- Un posibil summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, dupa cum a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax. Putin are programata joi o intrevedere…

- In timp ce liderii europeni erau reuniti sambata la Porto la un summit informal in urma caruia au promis o Europa mai sociala post-pandemie, mii de persoane manifestau in acest oras portughez impotriva somajului, precaritatii locurilor de munca si privatizarilor, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Liderii UE vor incerca sa gaseasca consens vineri in lupta impotriva saraciei și pentru promovarea egalitații in Europa, in cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar cele 27 de state raman profund divizate, scrie MSN, preluand AFP.

- Liderii tarilor din NATO se vor reuni la 14 iunie intr-un summit la Bruxelles, a anuntat ieri, printr-un comunicat, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit AFP si EFE,preluate de Agerpres. „Actiunile agresive ale Rusiei, amenintarea terorista, atacurile cibernetice,…