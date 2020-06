Stiri pe aceeasi tema

- Managerii restaurantului vor plasa manechini din plastic in jurul meselor pentru a-i indeparta pe clienți unii de alții, in scopul respectarii distanțarii sociale. Manechinele vor fi imbracate in rochii cu carouri, vor purta la gat coliere de perle, altele vor avea costume in dungi iar pe mese vor fi…

- Raspandirea epidemiei de coronavirus in lume a dus la milioane de concedieri, iar peste 10 milioane de americani au depus cereri pentru șomaj in luna martie.Intr-un top ce cuprinde 18 cele mai bine platite joburi pe care le poți face de acasa se regasesc directori medicali, directori de marketing, designeri…

- Care este diferenta intre cei care esueaza si cei care se bucura de succes? Raspunsul il vei afla in randurile ce urmeaza. Nu este suficient sa ai o idee geniala, pe care sa o pui in practica. Important este cum faci acest lucru! Stiai ca nenumarate start-up-uri dau faliment in primele luni de functionare?…

- Managerii companiilor din Statele Unite au sarcina monumentala de a gasi modalitati eficiente pentru a coordona angajatii de la distanta si de a-i tine in siguranta si calmi, in contextul masurilor luate pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, scrie publicatia The Wall Street Journal."Raspandirea…

- IdeasStudios a donat suma de 10.000 de euro ONG-ului Beard Brothers, bani cu care vor fi achiziționate echipamentele medicale necesare în lupta cu noul coronavirus, facând apel și la alte companii din industrie sa se alature. "Ne bucuram ca putem contribui.Echipa…

- Managerii spitalelor din Iași se plang ca se fura dezinfectantul, hartia igienica, manusile din spitale. Aceștia fac un apel ca aceste dezinfectante si materiale de protectie sa nu mai fie sustrase si sa fie folosite de toti cei care sunt in spital, bolnavi si personal medical. Ministerul Sanatații…

- Guvernul francez este pregatit sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a sprijini companiile mari afectate de turbulentele de pe pietele financiare, inclusiv prin nationalizari daca acestea se vor dovedi necesare, a declarat ministrul francez de Finante, Bruno LeMaire, citat de Reuters."Nu…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara aduce in atentia societatilor, ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe piata de capital, necesitatea realizarii unei evaluari proprii si specifice emitentului si adoptarii tuturor masurilor necesare conform recomandarilor formulate de autoritati in…