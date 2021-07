Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii din Bucuresti se pregatesc sa-si aleaga, sambata, conducerea, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a stabili detaliile. Ciprian Ciucu, sustinut de Florin Citu, acuza echipa Violetei Alexandru de minciuna si anunta ca nu are oameni in comitetul de organizare. La randul sau, Violeta…

- Primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu declara, intr-un interviu pentru G4Media, ca a semnat un protocol de sustinere reciproca cu Ludovic Orban, ideea fiind ca Violeta Alexandru sa se retraga si el sa castige alegerile din PNL Bucuresti.

- La Cluj, de exemplu, in ”echipa caștigatoare” a lui Cițu il vedem pe proaspatul șef al Poștei Romane, Valentin Ștefan, care il reprezinta acolo pe Sebastian Burduja, șeful filialei PNL Sector 1, și care recunoaște, astfel, cine il susține in postul generos de la stat, scrie psnews.ro . Tot in echipa…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Antonel Tanase a primit 324 de voturi, iar Claudia Benchescu, susținuta de echipa lui Florin Cițu, a obținut 151 de voturi.Violeta Vijulie, inscrisa si ea initial in cursa, s-a retras in favoarea lui Benchescu.La finalul alegerilor din filialele bucureștene ale PNL, echilibrul de forțe este inca incert.…

- Deputatul Antonel Tanase a fost reales, miercuri seara, presedinte al filialei PNL Sector 3. Antonel Tanase a obtinut 324 de voturi pentru sefia PNL Sector 3, iar contracandidata sa, Claudia Benchescu, 151 de voturi. La conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 3 a participat si presedintele…

- Miercuri seara s-au incheiat alegerile pentru filialele celor 6 sectoare ale Bucureștiului. Antonel Tanase, fost secretar general in Guvernul condus de Ludovic Orban, a caștigat presedintia PNL Sector 3 cu 324 de voturi, fata de cele 151 obtinute de Claudia Benchescu. In acest moment, lupta pentru București…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și președintele organizației PNL Sector 6, a declarat sambata, la emisiunea In Fața Ta la Digi24, ca și Ludovic Orban, și Florin Cițu i-au cerut susținerea in vederea congresului partidului, anunțat pe 25 septembrie. La insistențele jurnaliștilor, a nuanțat ca Florin…