Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au adoptat propunerea presedintelui PNL, Ludovic Orban pentru modificarea statutului partidului. Fostul lider PNL Sector 3, Florin Alexe, a cerut renumararea voturilor, dar membrii BPN nu au reluat votul. Orban a argumentat ca modificarea va creste performanta electorala a formatiunii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca in cadrul Biroului Politic National a fost votata o modificare a Statutului partidului care prevede ca presedintii de filiale judetene sa poata fi demisi...

- "A fost votata o propunere in Biroul Politic National. Este o propunere care urmareste o mai buna capacitate pentru Biroul Executiv de a putea imbunatati performanta electorala a partidului, mai ales in acele filiale in care, in mod evident, nu se respecta deciziile partidului, campaniile nationale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca propunerea de modificare a statutului partidului in sensul posibilitatii demiterii sefilor de filiale judetene cu majoritatea voturilor membrilor Biroului Politic National urmareste imbunatatirea performantei electorale a formatiunii. "A fost votata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Braila, ca nu are cunostinta de vreo actiune de strangere de semnaturi pentru organizarea unui congres extraordinar pentru indepartarea sa de la conducerea partidului si ca toate informatiile legate de contestarea sa…

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Domnul Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si copresedinte…

- Intrebat, luni, despre informatiile potrivit carora Vasile Blaga i-a convocat la o intalnire la sediul PNL miercuri pe liderii organizatiilor din aripa ex-PDL, pentru a conveni asupra sustinerii lui Ludovic Orban la conducerea formatiunii, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca "sediul PNL este deschis…

- Catarama, despre excluderea din PNL: Este nula, Organizația Sectorului 2 trebuie sa ia decizia, a declarat pentru LIBERTATEA prim-vicepreședintele PNL Sector 2, el aratand ca Ludovic Orban a ajuns sa sancționeze libertatea de opinie din interiorul partidului. In plus, spune Catarama, nu a fost convocat…