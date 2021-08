Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negresti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au efectuat, joi, cinci perchezitii domiciliare, dintre care trei in judetul Iasi, una in judetul Suceava si una in judetul Botosani, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii…

- Vremea in Moldova este in general instabila, iar pana la ora 21:00 este in vigoare o atenționare nowcasting cod galben de intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de 55…65 de kilometri pe ora. Meteorologii au emis și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil pentru…

- Targul a fost organizat zilele acestea in Parcul Copou. Vedeti cateva imagini surprinse acolo. Au fost prezenti mesteri din Arges, Bistrita, Catamarasti Deal si Dorohoi – Botosani, Branistea – Galati, Corund si Miercurea Ciuc – Harghita, Schitu Stavnic – Voinesti, Iasi, Baia Mare – Maramures, Romana-Bals…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de inundații in mai multe județe din Ardeal și Moldova. Specialiștii vorbesc despre averse torențiale ce vor depași 35...45 l/mp, vijelie, grindina de mici și posibil medii dimensiuni, descarcari electrice in zona de munte a județului Sibiu: Cisnadie,…

- Un barbat de 49 de ani din Botosani a reușit sa se vaccineze de trei impotriva COVID-19, iar acum pe numele sau s-a deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunii de fals in declaratii. Barbatul a mers la un centru de vaccinare din municipiul Dorohoi, deschis in cadrul maratonului de vaccinare…

- Președinții Consiliilor Județene din Maramureș, Salaj și Bistrița-Nasaud au semnat recent o rezoluție comuna de susținere și promovare la nivel european a unei “Strategii macro-regionale pentru regiunea Carpaților”, un gest susținut de o larga majoritate a președinților județelor din Nord-Estul Romaniei…