- In data de 03 octombrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, au descoperit intr un container sosit din China, avand ca destinatie o societate comerciala cu sediul in Bucuresti, 1.632 perechi incaltaminte sport, bunuri…

- Artista Dana Marijuana rupea topurile muzicale la inceputul anilor 90. Era una dintre cele mai in voga artiste și a fost supranumita ”regina muzicii hip-hop”. Ulterior, viața ei a luat-o pe o panta descendenta, iar fosta artista a ajuns sa traiasca intr-un container fara lumina și caldura, pe malul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in cadrul deschiderii Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinau, aratand ca astfel este subliniata importanta cartii si a limbii romane in patrimoniul nostru cultural comun.

- Apar acuzații dure in cazul fetei de 16 ani care a murit la Piatra Neamț din cauza drogurilor. Avocatul familiei acuza autoritațile de neglijența și spune ca probe importante ar fi fost ratate in timpul cercetarilor la fața locului. Iar parinții fetei trag un semnal de alarma și spun ca, in ciuda oricaror…

- Date fiind cele publicate de mesagerulneamt.ro in legatura cu drama de la Dumbrava Roșie (amanunte aici , aici , aici ), survenita pe fondul unei acțiuni de tip Model United Nations (MUN), dar și interesul public major, ințelegem sa publicam textul prelung de mai jos. Este intitulat Comunicat, deși…

- O tanara de 16 ani din București a murit, dupa ce a consumat droguri. Adolescenta se afla in Piatra-Neamt la un concurs. A mers acasa la niște prieteni, acolo unde a consumat droguri cu unul dintre el. A sfarșit in mod tragic la scurt timp dupa. Trei persoane au fost acum reținute de DIICOT Neamt […]…

- In acest weekend, Garda Apulum va participa la Festivalul Dacic Petrodava, organizat la Piatra Neamț, motiv pentru care reprezentația de vineri, 28.07.2023, de la Poarta IV a Cetații Alba Carolina, a fost amanata pentru o data ulterioara. Alcatuita din voluntari albaiulieni, Garda Apulum compusa din…

- Dupa scandalul suspendarii activitații Centrului Rezidențial pentru Persoane Varstnice din Pangarați (detalii aici), astazi, 13 iulie, toți cei 21 de beneficiari au fost mutați. 10 dintre ei au fost mutați in Centrul Social Pietricica din Piatra-Neamț, unul singur a necesitat internarea in SJU Piatra-Neamț,…