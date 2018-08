Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sindicatului Lignitul Oltenia, Constantin Cretan, vrea ca marii lideri sindicali din Complexul Energetic Oltenia sa fie trimisi in productie. Acestia sunt acum platiti de companie ca inspectori sociali. „Liderii de sindicat t...

- Luați-va bicicletele, pentru ca sunteți cochete oricum, și haideți la o plimbare prin Timișoara. Aveți ocazia, din nou, sa pedalați prin urbea de pe Bega. The post Cochete pe biciclete, haideți sa pedalați și sa dați culoare Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- BERBEC: La serviciu sefii si colegii va apreciaza ideile excelente. Luati decizii inspirate si reusiti sa duceti la bun sfarsit toate obligatiile.TAUR: Astazi veti primi o suma considerabila de pe urma unei afaceri profitabile.

- „Nu am nevoie de funcții in partid ca sa am rolul pe care și-l doresc colegii” Fostul președinte al PDL, Vasile Blaga, a convocat o intrunire a vechilor membri, acum in PNL, la care Ludovic Orban nu a fost invitat. „Am dorit sa avem o sedinta fara o ordine de zi, intre colegi, intre vechi prieteni,…

- Reprezentanți ai PMP Timiș au venit pe treptele interioare ale consiliului județean cu hartii pe care scria „PSD – liber la furat”. Reprezentanții PMP sunt nemulțumiți ca la nivelul consiliului județean s-a format o noua majoritate in urma negocierilor intre PSD, UNPR și ALDE (16 consilieri…

- Cheltuieli mai mari pentru Complexul Energetic Oltenia si venituri pe masura pentru minerii care vor lucra sapte zile din sapte de luna viitoare. Compania energetica isi face calcule si anunta ca veniturile salariatilor care vor munci si î...

- Carierele miniere din Complexul Energetic Oltenia vor trece la program de 7 zile pe saptamana din luna iulie, din doua considerente. Primul este acela ca s-a inceput deja constituirea stocurilor pentru iarna, al doilea ca se estimeaza o c...

- Astazi se prevede cer variabil, fara precipitații. Vantul va sufla din Sud-Est slab la moderat. La Briceni si Soroca se vor inregistra 24 de grade Celsius, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei maximele vor fi de 26 de grade. La Tiraspol si Leova vor fi 27 de grade.