- Au fost inregistrate 1952 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, luni, 30 martie, ora 13.00. Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 1.029, cu 123 cazuri nou depistate, potrivit informațiilor transmise joi la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica. Pana joi, in Romania s-au inregistrat 17 decese din cauza COVID-19. De la apariția COVID-19 in țara noastra, 94 de pacienți…

- Dintre cele 143 de cazuri noi de coronavirus confirmate luni in Romania, unul este al unui detinut, informeaza Grupul de Comunicare Strategica."Unul dintre cazuri este cel al unui deținut care in data de 11 martie a.c., a fost transportat de la Poliția Capitalei la Penitenciarul-Spital București-Jilava…

- Inca 59 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 367. Trei persoane sunt in stare grava, dupa cum informeaza Grupul de Comunicare Strategica.

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat joi ca in Romania s-au confirmat pana in prezent 49 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 1.556 de persoane sunt in carantina institutionalizata si 13.646 in izolare la domiciliu.