Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

Situația din Bakhmut a fost „stabilizata", deoarece forțele rusești „nu au realizat nimic", susține un expert militar ucrainean, potrivit Sky News.

Imaginile geolocalizate publicate pe 19 martie indica faptul ca forțele ucrainene au efectuat un contraatac cu succes la sud-vest de Ivanivske, situat la șase kilometri vest de Bakhmut, și au impins forțele ruse mai departe de autostrada cheie din zona, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului…

Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa, scrie AGERPRES.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni seara ca situatia trupelor sale in jurul orasului Bahmut, in estul tarii, devine foarte dificila, relateaza AFP si Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti o situatie "extrem de dificila" in est, in fata trupelor ruse, care au castigat teren in ultimele saptamani, in special langa Bahmut, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Un comandant militar ucrainean din orasul Bahmut a descris pentru BBC ferocitatea luptelor de acolo, informeaza Rador.

Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa, citat de Agerpres.