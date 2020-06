Din ce țări ne vom putea întoarce de luni în România fără să intrăm în izolare la domiciliu De saptamana viitoare, vom putea calatori in unele țari, fara sa mai fie nevoie sa stam in izolare, la intoarcere. Regula va fi valabila doar in cazul acelor state care au puține cazuri de noi imbolnaviri. Deocamdata, guvernul inca mai analizeaza relaxarea condițiilor de circulație, dar știm ca decizia se va baza pe un coefiecient de risc. Deși Institutul Național de Sanatate Publica a calculat deja coeficienții pentru fiecare țara, autoritațile nu au dorit sa faca inca publica aceasta lista. Prin urmare, echipa Știrilor Pro TV a facut, la randul ei, calculele, respectand algoritmul, adica a facut… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

