Din ce țări aduc românii cele mai multe mașini second-hand - studiu ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au fost verificate prin intermediul CarVertical.



Deloc surprinzator, pe primul loc, la o distanța considerabila de locul doi se afla Germania.



Bucurându-se de o imagine sinonima cu precizia tehnica și seriozitatea, mașinile rulate pe drumurile din Germania sunt vazute ca fiind de calitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

