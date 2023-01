Din ce sunt făcuți de fapt crenvurștii de porc? Toate mărcile sunt pline de E-uri/ Studiu realizat de InfoCons Carnea de porc se afla in proportie de 10% - 93% in compozitia crenvurstilor de porc, potrivit un studiu realizat de InfoCons, pe baza etichetelor acestui tip de produse ce se regaseste pe piata din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul reprezentat de parfumuri, jucarii, bentițe pentru cap, puzzle sau saltele. InfoCons a emis peste 20 de alerte in perioada 2 - 6 ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Romania are cea mai mare rata a mortalitații infantile din Uniunea Europeana, fiind urmata de Bulgaria și Slovacia, conform unui studiu al ONG-ului 'Salvați Copiii', scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ofertele scolilor de soferi s-au scumpit considerabil in 2022, iar costurile medii pentru cursurile de sofat ajung la 4.883 lei, dublu fata de anul precedent, arata un studiu OLX, cea mai mare platforma de anunturi generaliste din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Piata IT din Romania a depasit valoarea de 9 miliarde de euro, iar in urmatorii doi ani ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit rezultatelor celui mai recent studiu de piata realizat de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), informeaza Agerpres. Fii…

- Procentul celor care cumpara online a crescut anul acesta, aproape jumatate dintre romani (47%) facand cea mai recenta achizitie online, fata de 41% in 2021, conform celui mai recent studiu Google "Smart Shopper", care analizeaza obiceiurile de cumparare in Romania. Fii la curent cu cele mai…

- Aproape trei sferturi dintre romanii din mediul urban considera ca responsabilitatile din casa ar trebui distribuite in mod egal intre femei si barbati, insa in realitate acest lucru e valabil in doar 27% dintre cazuri, potrivit unui studiu citat de News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- IT-ul este, de cațiva ani buni, domeniul cu cele mai competitive salarii din Romania, in condițiile in care media, la nivel național este de 6.000 de lei pe luna, in creștere cu 10% fața de inceputul acestui an, arata o analiza eJobs. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Contractul dintre antrenorul principal Claudiu Niculescu si CSM Politehnica Iasi a fost reziliat, luni seara, pe cale amiabila, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…