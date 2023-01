Din ce-și câștigă traiul Dragoș Dolănescu în Costa Rica. A avut și un mandat de deputat! ”Mi-am redeschis …” De la ”M-am nascut langa Carpați”, in campul muncii, in Costa Rica. Fiul cel mic al lui Ion Dolanescu, Dragoș și-a deschis propriul cabinet psihologic in Alajuela, Costa Rica. Țara in care s-a stabilit dupa facultate, alaturi de mama sa. Absolvent al Facultații de Psihologie din București, apoi al Universitații din Acala de Hernares, Spania, in ultimii patru ani, cel care canta folclor din pruncie alaturi de tatal sau, a dus la bun sfarșit un mandat de deputat in parlamentul republicii Costa Rica, din partea unui partid conservator. Insa a demisionat la inceputul celui de-al doilea. ”Phoenix.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

