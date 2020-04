Stiri pe aceeasi tema

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala.

- Cele 7 echipe ramase in cursa de pe Drumul Comorilor s-au luptat luni seara pentru a obține cea mai ravnita miza din fiecare etapa: imunitatea. Dupa o zi plina de probe și misiuni ce au stat sub specificul triburilor Igorot, supranumite și triburile vanatorilor de capete, Sorin Bontea și Razvan Fodor…

- Viata lui Sorin Bontea s-a schimbat complet dupa ce a ales sa participe la emisiunea "Asia Express". Juratul a oferit primele declaratii despre peripetiile prin care a trecut, dar si despre felul in care a reusit sa faca fata tuturor problemelor pe care le-a intampinat!

- Cea de-a doua etapa din Filipine a show-ului Asia Express - Drumul Comorilor a inceput duminica seara cu formula inițiala de 9 echipe. Cursa a pus in joc aceeași miza importanta,...

- Aventura a inceput la Asia Express, sezonul 3, iar concurenții par sa-și intre in ritm. Primii dintre ei, Razvan Fodor și chef Sorin Bontea, care au incercat sa negocieze achiziționarea a patru sticle cu bere.

- Trei echipe - Alina Ceușean și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și Radu Vladuț și Sorin Bontea și Razvan Fodor - au intrat in cursa pentru prima amuleta in valoare de 1000 de euro, insa norocul a fost doar de partea a doi concurenți.