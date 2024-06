Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a facut un gest neașteptat fața de Mircea Solcanu, atunci cand acesta se afla pe patul de spital in Viena. Fostul prezentator TV a povestit cum a reacționat cand l-a vazut pe artist.Invitat la podcastul lui Catalin Maruța, Mircea Solcanu a facut dezvaluiri mai puțini știu despre viața…

- La inceputul anului 2014, dupa ce facea unele declarații controversate, Mircea Solcanu era scos din emisiunea pe care o prezenta la Acasa TV și era dat afara din trustul MediaPro. Anii au trecut, fostul prezentator TV a disparut din lumina reflectoarelor și s-a retras la Constanța, orașul sau natal,…

- Mircea Solcanu atrage atenția cu cea mai recenta apariție a sa. Fostul prezentator de televiziune a acceptat invitația lui Catalin Maruța și face dezvaluiri despre viața lui in podcastul prezentatorului, „Acasa la Maruța”. In urma cu aproximativ unsprezece ani, Mircea Solcanu parasea show-ul „Poveștiri…

- Un prezentator TV german a fost pus intr-o situație jenanta dupa ce a ignorat tradiția de a nu intreba un scoțian ce se afla sub kilt. In timp ce relata despre atmosfera de dinaintea meciului Euro 2024, Steffen Schwarzkopf, reporter pentru Welt TV, a fost martor la o scena jenanta.

- Cosmin Cernat a facut declarații in exclusivitate pentru Libertatea inainte de finala „Insula de 1 milion”, care va avea loc sambata, la Kanal D. Prezentatorul i-a laudat pe concurenții care s-au aventurat in aceasta competiție și așteapta cu nerabdare sa afle cine e caștigatorul. 50 de concurenți s-au…

- Claudiu Bleonț a recunoscut ca in postura de prezentator de televiziune nu i-a fost ușor, el a moderat emisiuni diferite, una alaturi de Ramona Badescu și alta alaturi de Marina Almașan, la Televiziunea Romana. In varsta de 64 de ani, Claudiu Bleonț este un nume consacrat in lumea teatrului și a cinematografiei…

- CSM CSU Constanța a cucerit la Arad primul titlu de campioana la baschet feminin din istorie. De numai trei meciuri au avut nevoie fetele pregatite de Alexandru Olteanu pentru a-și adjudeca finala Campionatului Național, care s-a jucat dupa sistemul 3 din 5. +1 FOTO VIDEO. ...