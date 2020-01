Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca saptamana aceasta va fi finalizat studiul de impact cu privire la cresterea salariului minim. "Constatam ca PSD si-a pierdut complet uzul ratiunii, PSD a devenit...

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca saptamana aceasta va fi finalizat studiul de impact cu privire la cresterea salariului minim. "Constatam ca PSD si-a pierdut complet uzul...

- Conflicul dintre debitori si creditori a fost cultivat din motive interne si externe, iar din aceasta cauza in Romania s-a pornit mai tarziu o institutie de solutionare alternativa a litigiilor, a afirmat, marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Centrului…

- Consiliul Concurentei organizeaza, luni, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conferinta cu tema "Mediul concurential si competitivitatea in sectoare cheie ale economiei romanesti'. Evenimentul va beneficia de participarea reprezentantilor autoritatilor, Parlamentului Romaniei,…

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata...

- Cresterea economiei a incetinit in trimestrul trei al acestui an la 3%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa ce, in trimestrul doi, Produsul intern brut (PIB) a urcat cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.…

- In cazul zonei euro, cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care mizau pe un avans de 0,1%, si sugereaza ca perioada de crestere economica modesta in zona euro va continua, scrie Agerpres. Datele Eurostat vin dupa ce, luna trecuta, Banca…

- Prima regula a pietei unice din Uniunea Europeana este sa ai o autostrada catre Germania, a transmis miercuri autoritatilor romane economistul-sef al diviziei de Management Fiscal si Macro pentru Europa si Asia Centrala a Bancii Mondiale si coordonator al politicii economice pentru statele UE, Rogier…