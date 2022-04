Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a facut dezvaluiri despre partajul bunurilor și banilor cu Laurențiu Reghecampf, dupa ce aceștia s-au revazut ieri la a doua infațișare a procesului de divorț la judecatoria Buftea. Se pare ca procesul s-a amanat iar și, conform declarațiilor facute de ea, va fi unul de durata. Ieri,…

- Dupa ce le-a marturisit fanilor lui ca a ramas fara permis de conducere, Dorian Popa a dezvaluit motivul al Antena Stars. Artistul a marturisit ca a incalcat legea și susține ca iși merita pedeapsa.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ruby a dezvaluit cine este, de fapt, cea mai importanta persoana din viața ei. Artista este convinsa ca aceasta este sufletul ei pereche și nu pot sta prea departe una de cealalta. Vedeta iși iubește foarte mult parinții, dar altcineva este pe primul loc.

- Un barbat si sotia lui au fost depistati de politistii de frontiera din Vama Cenad incercand sa iasa din tara cu cei trei copii ascunsi in portbagaj. Cei doi parinti au declarat ca doi dintre copii aveau pasapoartele expirate, iar doi nu aveau de loc.

- Andreea Marin a trecut prin momente dureroase in Vama Siret, acolo unde s-a intalnit cu refugiații ucraineni. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca cei mici sufera cel mai mult in aceasta perioada.

- Relația dintre Nick Radoi și Madalina Apostol este, aparent, la final. Șatena s-a intors in Romania de aproximativ o luna, iar milionarul nu știe nici acum daca este, cu adevarat, singur sau intr-o relație. Intr-o intervenție la Antena Stars, afaceristul ii cere Madalinei sa-i spuna ce decizie a luat.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Georgiana Lobonț a oferit detalii neștiute despre casnicia cu soțul ei. De cați ani se cunosc cei doi, dar și dupa cat timp au luat decizia de a face cel mai mare pas din viața lor.