- In ultima vreme, Bianca Dragușanu a afirmat de mai multe ori ca dorește sa devina mama pentru a doua oara. Iata ca visul i s-a indeplinit, iar vestea ca bomba showbiz-ului romanesc este insarcinata a luat prin surprindere pe toata lumea. Potrivit informațiilor Antena Stars, ar fi apelat la inseminarea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tudor de la Fly Project a marturisit ca vrea sa se ingrașe, dupa ce a slabit. Cate kilograme vrea sa puna in plus, dar și de ce. Iata ce a dezvaluit vedeta!

- Kathy a crescut alaturi de alte doua surori, un frate si mama lor. Identitatea tatalui, insa, a fost dintotdeauna un mister... Era cel mai mare secret al familiei!In 2011, Kathy si-a vazut pentru prima data certificatul de nastere. Si tot atunci a aflat ca pe tatal sau il chema Clifford.Luni bune, s-a…

- Jador iși sarbatorește azi ziua de naștere, iar artistul implinește varsta de 27 de ani. Cantarețul a vorbit despre acest moment important din viața sa la Antena Stars, dar și despre cadourile primite din partea celor dragi.

- Bernadette a trecut printr-o perioada mai grea din viața ei, asta dupa ce s-a confruntat timp de șase luni cu depresie. Frumoasa blondina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a vrut sa-și puna capat zilelor. Iata care este motivul!

- Zi de sarbatoare pentru Carmen Șerban! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece alaturi de prietenii ei la un restaurant din Capitala, asta dupa ce și-a anulat zborul spre Ierusalim.

- Mihai Bendeac a implinit 39 de ani pe data de 17 februarie și și-a sarbatorit ziua de naștere pe scena. Mama lui, Emilia Bendeac, a venit sa-i vada spectacolul la „Teatrul de Comedie”. De ziua sa de naștere, Mihai Bendeac a urcat pe scena „Teatrului de Comedie” alaturi de Ilona Brezoianu, unde au jucat…

- Este informația momentului in lumea showbizului romanesc! Lambada, mama fetiței lui Tzanca Uraganu, este insarcinata pentru a doua oara! Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va ofera detalii incendiare, in exclusivitate.