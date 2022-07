Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Razvan Enoiu: „Sportul școlar ar trebui sa fie eșalonul de masa, de unde sa fie selectate elementele talentate și orientate catre performanța!” Prima ediție a Cupei Sportului Școlar „Transilvania” se afla in plina desfașurare. Cu elevi ai unitaților de invațamant din tot județul participand…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 7 mai — a 127-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 238 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe: Sf.…

- „Participare la ceremonia de semnare a contractului necesar finalizarii tranzactiei de achizitie de catre S.N.G.N. Romgaz S.A. a actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (pentru preluarea participatiei in perimetrul Neptun Deep)”, este anunțul biroului de presa al Guvernului.

- Un proiect de lege permite personalului medical care a lucrat in spitale pe perioada starii de alerta sa ramana in sistem. Asta in urma susținerii unui examen. Managerul Spitalului Județean de Urgența Gabriel Lazany spune ca examenele vor fi tratate cu maxima seriozitate și ca doar cei ce trec de examen…

- Matei Stratan și Madalina Ghenea au pastrat o relație frumoasa de prietenie, de dragul fetiței lor dragi, Charlotte, pe care o cresc impreuna. Celebrul afacerist a facut, recent, un gest incredibil pentru mama fiicei sale. Ce i-a daruit Madalinei Ghenea. Frumoasa olteanca se lafaie in lux. Ce cadou…

- Madalina Ghenea și Matei Stratan au o fiica impreuna. Aceștia au format un cuplu superb, dar au decis sa mearga pe drumuri separate la scurt timp dupa ce micuța lor a venit pe lume. Ce ajutor financiar primește celebrul model din partea fostului partener? Ea a vorbit pentru prima oara despre pensia…

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este fostul internațional Daniel Pancu. Acesta va aborda mai multe subiecte: victoria facila a Rapidului cu Gaz Metan, 8-0, lupta la titlu dintre CFR, Craiova și FCSB, dar și ce șanse are Dinamo la baraj. …

- In taberele de cazare temporara a refugiaților ucraineni se afla in prezent 63 de persoane la o capacitate de 2.001 asta insemnand un grad de ocupare de 3,5%. De la inceputul razboiului din Ucraina și pana in prezent in tabere au intrat 12.014 persoane și au ieșit 11.951. Cei mai mulți refugiați se…