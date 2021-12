Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop a facut senzații in showbiz-ul romanesc, astfel ca de-a lungul timpului a devenit foarte cunoscuta. Ei bine, fosta ispita de la Insula Iubirii s-a retras in urma cu mai mult timp din lumina reflectoarelor, insa acum a revenit cu detalii șocante din viața ei de familie. Bruneta nu a mai fost…

- Bianca Pop este un nume cunoscut in showbiz-ul autohton prin aparițiile sale spectaculoase de-a lungul timpului. Deși s-a retras o perioada de timp de pe micile ecrane, vedeta este activa in mediul online, iar de aceasta data a facut un anunț neașteptat. Fosta ispita a marturisit ca iși dorește sa devina…

- Maria Ilioiu se simte din ce in ce mai rau, iar seara trecuta a chemat de urgența salvarea din cauza durerilor uriașe pe care le are in urma infectarii cu COVID-19. Acum fosta ispita de la Insula Iubirii e extrem de revoltata de felul in care a fost tratata de personalul medical.

- Impacare surpriza in lumea showbiz-ului romanesc?! Acum ceva timp, Nicoleta Dragne povestea ca s-a desparțit de partenerul sau de viața, Alin Bruno, și ca stau impreuna doar atunci cand vine vorba despre fiul lor. Cu toate acestea, ultima fotografie pe care a postat-o fosta ispita de la Insula Iubirii…

- Fosta ispita de la Insula Iubirii a fost transportata ieri de urgența la spital, dupa ce a fost diagnosticata cu noul coronavirus. Le-a dat vestea cea trista fanilor, pe contul ei personal de Instagram, iar astazi a venit cu lamuriri pentru toți internauții care și-au facut griji pentru ea și care i-au…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubrii, a ajuns in stare grava la spital. Deși a fost vaccinata impotriva COVID-19, vedeta e infectata cu coronavirus și spune ca nu se simte deloc bine, avand dureri groaznice.

- Nicoleta Dragne avut parte de o noapte alba, dupa ce a așteptat slavarea 3 ore, in zadar, pentru fiul ei. Baiețelul fostei ispite de la Insula Iubirii s-a simțit foarte rau și avea nevoie de ingrijiri medicale, dar nu a primit atenția necesara nici la cele doua spitale la care l-a dus mama lui dupa…