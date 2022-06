Stiri pe aceeasi tema

- PROBA ORALA… Examenul de Bacalaureat incepe astazi, 6 iunie, cu proba de evaluare a competențelor de comunicare orala in limba romana. Va continua miercuri, 8 iunie, cu proba de evaluare a competențelor digitale, iar apoi, saptamana viitoare, incepand cu 14 iunie, cu proba de evaluare a competențelor…

- 126.454 de absolvenți de liceu, 111.329 din promoția curenta și 15.125 din seriile anterioare, s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind similar celui de anul trecut. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor. „Nu este permis…

- EXAMEN… Inscrierile la examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, incep pe 23 mai, și se vor incheia pe data de 27 mai. In aceeași zi, elevii de clasa a XII-a vor termina cursurile, urmand ca pe 6 iunie sa susțina proba orala la limba romana. Evaluarea competențelor lingvistice intr-o limba de…

- MOBILIZARE… Autorecenzarea online in cadrul Recesamantului Populației și Locuințelor se va incheia in data de 15 mai. Oamenii iși pot introduce datele prin accesarea platformei de autorecenzare, singuri sau asistați de recenzori, cei mai mulți optand pentru aceasta ultima varianta. In județul Vaslui…

- CAUTARI… Un copil de șase ani, din suburbia Gura Bustei, a fost dat disparut de parinți. Potrivit polițiștilor vasluieni, aceștia au anunțat astazi, 2 mai, in jurul orei 15:00, ca fiul lor, Matias Dubei, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a putut fi contactat pana in prezent. Copilul are…

- PREMII… Elevii care au reprezentat judetul Vaslui al Olimpiada Nationala de Informatica au obtinut rezultate foarte bune. Acestia au reusit sa castige sase medalii de bronz, una de argint si o Mentiune. Cel mai bun rezultat ii apartine elevului barladean Emilian Carnu, de la Colegiul National „Gh. R.…

- INVAȚAMANT… Rezultatele elevilor vasluieni la simularile examenelor de Bacalaureat și Evaluarea Naționala sunt dezastruoase. Mai puțin de jumatate dintre elevii de clasa a XII-a și a XIII-a au reușit sa obțina note de trecere. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, rata de promovare este 47.27%,…

- LA DATORIE…In scopul preintampinarii situațiilor de urgența in aceasta perioada, cand credincioșii vor sarbatori Paștele, peste 100 de pompieri militari vasluieni vor fi, zilnic, la datorie, fiind pregatiți sa intervina in orice moment pentru acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor…