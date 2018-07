Din ce in ce mai multi fani Skoda monteaza jante de Bentley pe Octavia

Stiri pe aceeasi tema

- Pe arena ”Motorul” din Arad se monteaza covor sintetic. Vezi galeria foto + 2 + 2 La aproape doi ani de la mocirla de pe arena ”Motorul” din cartierul Aradul Nou, care a facut inconjurul lumii, prin imagini, la barajul de promovare in Liga 1 dintre UTA și FC Voluntari, autoritațile locale din orașul…

- Premierele spectacolului "Pescarusul" vor avea loc pe 16 si pe 17 iunie la unteatru, de la ora 15.00, iar avanpremierele sunt programate pe 12, 13, 14 si 15 iunie 2018, de la ora 19:00. Andrei Serban va participa la cate o sesiune de intrebari si raspunsuri cu publicul dupa fiecare premiera. Spectacolul…

- Miliardarul Dan Nicorescu detine, cu siguranta, unele dintre cele mai luxoase mașini care s-au vazut prin Capitala! La loc de cinste in garajul sau stau un Bentley si superbul Lamborghini Aventador, pe care vi l-am prezentat, pe larg, AICI. Statutul de miliardar nu-l impiedica, insa, pe Dan Nicorescu…

- Astfel, cu atingerea unui singur buton vedem o construcție completa, care poate reveni la forma inițiala, la fel de repede, scrie antena3.ro. Citeste si Doi soti au vrut sa cumpere o casa veche de mai bine de 300 de ani. Cand au ajuns acolo si au vazut adevarul au inghetat FOTO Mai…

- La exterior, o casa poate avea aspect invechit fara sa fie, de fapt, veche. Un an ploios lasa urme de la fundație pana la acoperiș, prea mult soare afecteaza lemnul și vopseaua. Ca sa ii schimbi fața, nu trebuie sa inlocuiești chiar tot: iata cu ce incepi și cu ce termini. Tencuiala decorativa Tencuiala…

- Volkswagen Golf e cel mai bine vandut model auto din primul trimestru al acestui an. In primele trei luni ale lui 2018, Volkswagen a comercializat aproape 134.000 de unitati ale compactei germana, potrivit Best Ride. Locul doi este ocupat de Renault Clio, cu 87.009 unitati vandute,…

- Doua persoane, un barbat si un bebelus de o luna, au ajuns la spital vineri dupa-amiaza in urma unui accident rutier care a avut loc la intersectia strazilor Bucegi si Verii. Evenimentul rutier a avut loc pe fondul neacordarii de prioritate de catre soferul uneia dintre cele trei masini implicate, o…