Din ce în ce mai multe fete practică fotbalul feminin Fotbalul a devenit din ce in ce mai atractiv și pentru fetele din Romania. Daca pana acum cațiva ani nici nu știam ca o femeie poate sa joace și ea fotbal, in prezent, sunt legitimate, oficial, peste 66.000 de fotbaliste, potrivit datelor Federației Romane de Fotbal (FRF). „Fotbalul feminin este un sport aflat intr-o continua dezvoltare. Acesta este astazi sportul cel mai practicat in Romania in randul fetelor, cu peste 66.000 de jucatoare inregistrate oficial”, a declarat Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal ( FRF ). Reprezentativa de fotbal feminin a Romaniei este, in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

