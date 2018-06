Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump - cea mai mare dintre cele doua fiice ale presedintelui american Donald Trump - si sotul ei au castigat cel putin 82 de milioane de dolari in 2017 gratie unor investitii facute in companii pe care le conduceau inainte de a deveni consilieri la Casa Alba, a anuntat cotidianul The Washington…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Donald Trump nu se va duce la inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, care va avea loc lunea viitoare, unde va fi reprezentat de John Sullivan, numarul doi al diplomatiei americane, dar si de fiica si consiliera sa Ivanka Trump, relateaza AFP.Casa Alba a difuzat luni lista delegatiei…

- Monica Niculescu (63 WTA, 30 de ani) a oferit o adevarata lecție de modestie, deși a strans peste cinci milioane de dolari din tenis. Sportiva a fost surprinsa zilele trecute circuland cu metroul prin București. Un fan a recunoscut-o și i-a facut o fotografie, apoi a postat-o pe rețeelele de socializare,…

- Daca toata presa scrie despre aparițiile stralucitoare ale primelor-doamne, Melania Trump și Brigitte Macron, la cina de stat organizata la Casa Alba, ei bine, Ivanka Trump a vrut sa nu treaca neobservata. Melania a purtat o creație stralucitoare semnata Chanel, Brigitte Macron a optat pentru designerul…

- Dupa ce la inceputul lunii aprilie compania farmaceutica a fost obligata sa plateasca 37 de milioane de dolari familiei unui bancher american care a facut cancer din cauza pudrei de talc, instanța a decis, miercuri, ca Johnson&Johnson trebuie sa mai ofere daune de 80 de milioane de dolari. Johnson &…

- In 2017, exportul productiei alcoolice moldovenesti in tarile UE a crescut cu 19 la suta si a insumat 61,79 mil USD. Potrivit Bancii Nationale, ponderea țarilor UE in exportul total de bauturi alcoolice moldovenești a crescut de la 33,1% in 2016, la 33.6% in 2017.

- Astazi, 8 aprilie 2018, la Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti, la Tragerea Principala a jocului Loto 6/49, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 6.613.179,07 lei (peste 1,4 milioane de euro).