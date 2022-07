Deși este una dintre cele mai cunoscute și apreciate soliste din țara noastra, lucrurile nu au stat mereu așa. Lidia Buble a furat din magazine, inainte sa se lanseze in muzica. Ajunsa in Capitala cu doar 40 de lei in buzunar, cantareața a incercat sa-și faca un rost in viața. Sa le ceara parinților sprijin […] The post Din ce facea bani Lidia Buble inainte sa devina celebra. A furat din magazine: „Mi-era rușine sa-l sun pe tati” appeared first on IMPACT .