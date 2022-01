Pentru fanii fotbalului romanesc numirea lui Adrian Mutu la carma Naționalei U21, dupa plecarea lui Radoi a insemnat speranța continuarii performanțelor de pana atunci, perfomanțe realizate de tinerii jucatori la Campionatele Europene. Numai ca lucrurile nu au stat chiar așa, FRF renunțand la serviciile acestuia. Apoi a venit contractul cu U Craiova 1948, dar nici […] The post Din ce facea Adrian Mutu 22.000 de euro pe luna. Acum a pierdut toate veniturile appeared first on IMPACT .