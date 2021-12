Sunt ani buni de cand frumoasa Andreea Raicu a renunțat la televiziune pentru a fi o afacerista de succes. Fosta vedeta a micului ecran s-a reinventat printr-o platforma online ce-i poarta numele, unde vinde cadouri, haine, lumanari, propriile agende, genți, programe de sport, cosmetice, chiar și bijuterii, și cu care are rezultate frumoase, chiar și financiare. Proiectul sau este unul mai vechi insa in ultimii ani a obținut cele mai bune rezultate. 2017 a fost anul in care firma sa, RA Communication Media SRL, a avut cel mai mare succes, raportand un profit de circa 80.000 de euro. In ultimii…