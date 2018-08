Din ce este compus interiorul unui Samsung Galaxy Note9

Stiri pe aceeasi tema

- Dimensiuni mai mari, confort mai ridicat: SUV-ul compact cu un caracter practic, iesit din comun. Concept nou de operare: afisaje digitale si display MMI touch Conectivitate de segment premium: infotainment inteligent si sisteme ingenioase de asistenta Noul Audi Q3 este un SUV de familie polivalent.…

- Scandal monstru in PNL. Ludovic Orban este atacat din interiorul partidului in ciuda apelului la unitate. Liberalii ii reproseaza acestuia modul dictatorial in care conduce partidul, dar și faptul ca tot mai m...

- Detașamentul de Pompieri Baia Mare a desfașurat joi, 28 iunie, un exercițiu cu forțe și mijloace in teren la un centru comercial din municipiul Baia Mare. S-a simulat un incendiu in interiorul centrului comercial. In urma incendiului a rezultat și o victima intoxicata cu fum, care a fost scoasa din…

- Un tanar interpret de muzica populara din Vrancea a pus la punct un proiect ambițios, cu ocazia Centenarului Marii Uniri: o melodie – omagiu pentru eroii care și-au dat viața in razboi. (Reduceri mari la jocuri PC) Luni de zile, Alin Stoica a lucrat la aceasta piesa de suflet. Ideea i-a venit dupa ce…

- Un tanar a vrut probabil sa faca economie asa ca a decis sa-si spele singur interiorul masinii. Inarmat cu furtunul de apa barbatul spala bordul masinii, scaunele si banchetele. Omul nu pare deloc deranjat ca va trebui sa plece cu masina din spalatorie stand pe un scaun imbibat de apa.

- Curtea Constituționala a dat un comunicat de presa in care arata ca s-a decis, in unanimitate, sesizarea Comisiei de la Veneția și a altor organisme europene, pentru atacurile la care au fost supuși judecatorii.In aceasta dimineața, judecatorul Livia Stanciu s-a sucit și le-ar fi explicat…

- Momente de tensiune maxima la Berlin, in Germania, dupa ce forțele de ordine au deschis focul asupra unui barbat in incinta Catedralei din capitala. Circumstanțele evenimentului sunt inca neclare, iar polițiștii nu au oferit explicații cu privire la incident.

- Pentru corecta informare a opiniei publice, in contextul apariției in spațiul public a unor date inexacte cu privire la proiectul de amenajare a unui spațiu comercial privat in interiorul Pieței Sud (Hala de standuri) din Municipiul Bacau, facem urmatoarele precizari: Proiectul de amenajare a spațiului…