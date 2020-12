Din ce cauză s-a produs accidentul rutier de pe DN1, în urma căruia doi oameni au murit Accidentul rutier grav in urma carora au murit doua persoane și alte trei au fost ranite, pe DN1 intre localitațile Avrig și Porumbacu de Jos, s-ar fi produs in urma unei depașiri neregulamentare. “Din primele cercetari se pare ca soferul masinii care circula spre Brasov s-a angajat intr-o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu auto care circula spre Sibiu. Masina care se deplasa spre Brasov era condusa de un tanar de 20 de ani, iar cu acesta in masina se mai aflau alti 3 pasageri: un barbat de 64 de ani (decedat) si 2 femei de 17 si 63 de ani. In auto condus spre Sibiu se afla doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe DN1, intre localitațile Avrig și Porumbacu de Jos. Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite in urma unui grav accident rutier. ”Pe DN1 Sibiu-Fagaras, la kilometrul 280+800 de metri, intre localitatile Avrig si Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, a avut loc o coliziune frontala in…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule a avut loc pe DN1, la km.280, intre localitațile Avrig si Porumbacu de Jos. In accident au fost implicate doua autoturisme și s-a soldat cu cinci...

- Un accident rutier grav a avut loc luni dimineața pe DN1, la kilometrul 280, intre localitațile Avrig si Porumbacu de Jos, transmite Mediafax. In accident au fost implicate doua autoturisme și s-a soldat cu cinci victime, dintre care doua au incetat din viața.

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 73, in localitatea argeseana Stalpeni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, echipele de salvare au intervenit la un accident rutier in care au fost…

- Gorj: Doi șoferi, raniți intr-un accident rutier la Bengești-Ciocadia. Doi șoferi au fost raniți sambata in urma unui accident rutier produs in comuna gorjeana Bengești-Ciocadia. Acciden rutier intre Bengești-Ciocadia și Scoarțat In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Poliția a ajuns…

- Trei tineri din județul Buzau au fost la un pas de moarte dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe drumul județean 203K, pe raza comunei Beceni. Unul dintre pasageri a ajuns la spital cu multiple leziuni. Accidentul a avut loc luni și a fost provocat de un tanar de 27 de ani care s-ar fi urcat baut la volan.…

- Un accident rutier a avut loc, vineri, in Chile. Cel puțin doi oameni au murit, iar cațiva au fost raniți, dupa ce 18 vehicule, printre care TIR-uri și autoturisme, s-au ciocnit pe o autostrada.Accidentul a avut loc in sudul țarii, in apropierea orașului Victoria, regiunea La Araucania, conform elmostrador.cl. …

- Lumea fotbalului este de astazi mai saraca. Un fost jucator al echipei Dacia Unirea Braila și-a pierdut viața intr-un mod infiorator. Barbatul, in varsta de 54 de ani, a fost victima unui accident rutier, produs chiar de el, dupa ce a pierdut control volanului. Cum s-a produs tragedia Accidentul a avut…