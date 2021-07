Richard Branson a reușit sa iși indeplineasca visul și sa mearga in spațiul cosmic. Miliardarul susține ca a visat la acest moment inca din copilarie, iar calatoria lui Virgin Galactic a necesitat investiții uriașe. Drumul pana aici insa l-a pornit mai demult. In 2011, Branson ocupa locul cinci in Topul celor mai Bogați Barbați din Regatul Unit. Afacerist, investitor și filantrop, Richard Branson are o avere estimata la aproximativ 4,2 miliarde de dolari. Branson a devenit faimos și prin stilul sau de viața extravagant și ideile cu totul și cu totul inedite pe care le-a avut de-a lungul timpului.…