Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece copii si trei copii au ajuns la spital in ultima saptamana dupa ce au consumat ciuperci de padure, pregatite acasa. Potrivit medicilor, starea pacientilor a fost de gravitate medie.

- Un accident rutier a avut loc, duminica, dupa amiaza, pe Drumul Judetean 687, care leaga Hunedoara și Deva, dupa ce un sofer nu a acordat prioritatea la intrarea in intersectie. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Hunedoara, conducea un autoturism pe strada principala din Pestisu Mare și a intrat…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident petrecut pe DN 59, puțin dupa ieșirea din Șag spre Jebel. In urma coliziunii, doua femei au fost ranite. „Un barbat de 35 de ani a condus un autoturism pe DN 59, la kilometrul 17 dinspre Șag inspre Jebel și nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul…

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in vestul Germaniei și șapte persoane au fost ranite fiind transportate la spital, scrie dpa citat de Agerpres. Incidentul s-a produs sambata in timpul unei ploi torențiale. O rafala de vant a promprimat balonul, care s-a prabușit de la o inalțime de aproximativ 10…

- Un nou caz de toxiinfectie alimentara a fost confirmat in Iasi, dupa ce 134 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat shaorma. In cauza s-a deschis dosar penal. Ph-online.ro revine cu solicitarea adresata Prefecturii Prahova, DSV si DSP Prahova de a efectua controale amanuntite la…

- Pentru stingerea focului, 18 pompieri au intervenit cu autospeciale, timp de 40 de minute. "In urma unui apel primit la serviciul 112 am fost solicitati pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament. La fata locului, 18 pompieri au intervenit cu doua autospeciale de stingere a…

- Patru excursionisti si doi alpinisti au murit in Alpii elvetieni si alte cinci persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce au fost obligate sa petreaca o noapte in frig si zapada, a anuntat luni Politia elvetiana, citata de AFP. Cei patru excursionisti decedati faceau parte din…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, pompierii evacuand din apartamente opt persoane, printre care si doi copii, iar altele au iesit singure pe schela montata pe fatada blocului. Fumul dens a patruns in unele apartamente si pe holul blocului, unde temperatura…