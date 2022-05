Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei.

- Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei. Fii la…

- Bloggerul Dragoș Galbur a venit cu o reacție pe rețelele de socializare dupa ce, vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a oferit un interviu pentru JurnalTV. Oficialul a acuzat Republica Moldova ca incearca sa fie loiala concomitent și Kievului, și Moscovei, in contextul razboiului din Ucraina. Totodata,…

- Printul Charles, mostenitorul Coroanei britanice, a iesit marti din rezerva obisnuita a familiei regale si si-a exprimat solidaritatea cu ucrainenii, in urma invaziei ruse a Ucrainei, pe care o denunta drept un atac ”impotriva libertatii”, relateaza AFP. ”Ceea ce am trait noi in teribila tragedie…

- Finlanda a declarat vineri ca nu va trimite concurenti la finala Eurovision 2022 in cazul in care Rusia va avea voie sa participe, in timp ce alti radiodifuzori publici europeni, inclusiv din Ucraina, au solicitat interzicerea participarii Rusiei la concursul muzical.Organizatorii concursului muzical…

- Umbra razboiului planeaza tot mai puternic la granițele Ucrainei. Rusia ar putea ataca in orice moment! Este un avertisment care vine din tot mai multe cancelarii occidentale. Acolo unde se fac si strategii diplomatice si militare, inclusiv pentru Romania.

- Alina Pash spune ca a renunțat la șansa de a canta pentru Ucraina la ediția din acest an a concursului Eurovision. Tanara in varsta de 28 de ani caștigase o emisiune TV pentru a-și reprezenta țara la acest eveniment, dar s-a retras din proces, cu „inima stransa”. Radiodifuzorul național al Ucrainei,…

- Ucraina s-ar putea sa nu i se permita sa participe la concursul de muzica Eurovision 2022 dupa scandalul cu interpreta Alina Paș, care a vizitat Crimeea, a declarat pentru Pervii kanal Nikolai Cernotițki, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Publice de Televiziune și Radio…