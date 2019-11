Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zeci de sesizari din partea locatarilor din Dorobanti, care s-au plans de zgomotul si de vibratiile cauzate de cazanul montat la punctul termic 4, o echipa mixta a efectuat zilele trecute un control. Inspectori de la Agentia pentru Protectia Mediului, comisari de la Garda de Mediu si reprezentanti…

- Un dispozitiv care masoara calitatea aerului, instalat pe cladirea Primariei Codlea, arata ca aerul din oras pune in pericol sanatatea oamenilor. Primarul municipiului Codlea a cumparat un instrument care masoara calitatea aerului, pe care l-a instalat pe cladirea Primariei, iar rezultatele sunt ingrijoratoare.…

- Doua milioane de lei vor baga autoritațile județene intr-o zona de promenada la Colibița. Zona aleasa insa este total neatractiva și evitata de regula de turiști, din cauza accesului dificil. Doar puțin peste 4 kilometri pe malul lacului vor fi amenajați pentru promenada, deși s-au vehiculat proiecte…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a platit din fonduri europene, in perioada 2017-2019, peste 4 miliarde de euro catre fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice din mediul rural, iar rata de absorbtie a depasit 53%, a anuntat, joi, institutia. "Prin…

- Potrivit sursei citate, exercitiul a durat doua ore si a avut loc in portul mineralier Romportmet Galati. La actiune au participat forte ale ISU Galati cu o ambarcatiune, o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere, un echipaj al Politiei Judetene, lucratori ai Agentiei de Protectia Mediului,…

- Politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, au revenit in tara dupa o misiune de trei luni incheiata cu succes, desfasurata in Marea Egee, sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX), fiind efectuate…

- „Nimeni nu va mai indrazni sa taie un copac fara aviz”, spunea fostul primar, Gheorghe Falca, in urma cu un an, dupa ce o functionara a incasat o amenda de 50.000 de lei, pentru ca a dat dispozitie ca un arbore inclinat de pe strada Nicolae Grigorescu sa fie sacrificat. Declaratia pare promitatoare…