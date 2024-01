Din cauza unei petarde, un copil s-a rănit grav la o mână! In urma exploziei unei petarde in mana stanga, un copil s-a ranit la trei degete și a fost transferat de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu la Spitalul ”Marie Curie” din București. Medicul Ioana Matacuța, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, a precizat: „Copilul cu leziuni severe la nivelul mainii a primit ingrijiri in serviciul CPU (n.r. camera de primiri urgențe), a beneficiat de consultul unei echipe multidisciplinare cu profil chirurgical si s-a decis transferul prompt la Spitalul Clinic de Urgența Marie Curie Bucuresti ”. S-a intamplat in localitatea Vupar, unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de sase ani a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta "Marie Curie", dupa ce o petarda i-a explodat in mana stanga si i-a ranit trei degete, a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, medicul Ioana Matacuta."Copilul…

- Un eveniment nefericit a avut loc, in cursul zilei de azi. O explozie s-a produs loc intr-un bloc din Bacau. In timp ce 23 de locuințe au fost afectate in urma exploziei produse vineri in imobilul pe strada Stadionului, au existat și persoane care au avut nevoie de intervenția medicilor specialiști.

- Pe DN 1, localitatea Bradu, judetul Sibiu, conducatorul unui autoturism a intrat in coliziune laterala cu un TIR, dupa care s-a rasturnat pe suprafata carosabila. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto, ce se afla in ambulanta, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR.Pe carosabil…

- Un accident rutier a avut loc, marți seara, pe raza localitații Teiș, acolo unde unde barbat din sat, de 38 de ani, s-a dezechilibrat in timp ce conducea un scuter și a cazut. In urma impactului, barbatul s-a ranit. Dupa incident, acesta s-a prezentat la spital pentru ingrijiri medicale. Dupa mai multe…

- Un accident rutier a avut loc, marți seara, pe raza localitații Teiș, acolo unde unde barbat din sat, de 38 de ani, s-a dezechilibrat in timp ce conducea un scuter și a cazut. In urma impactului, barbatul s-a ranit. Dupa incident, acesta s-a prezentat la spital pentru ingrijiri medicale. Dupa mai multe…

- FELICITARI… La cea de-a treia ediție a Conferinței APCI “Prevenirea Infecțiilor 2023”, care are loc in Sibiu in perioada 05-07 octombrie a.c, directorul de ingrijiri medicale al Spitalului Municipal de Urgența “Elena Beldiman” din Barlad, as.med. Cristina Sarbu Manuela, a obținu locul I la concursul…

- Jandarmii din Sibiu au intervenit miercuri la finalul meciului de handbal CS Magura Cisnadie-SCM Ramnicu Valcea, care a avut loc in Sala Polivalenta Magura Cisnadie, cand suporterii echipei oaspete au devenit agresivi. O fata a avut nevoie de ingrijiri me

- Meciul disputat marti de Leyton Orient pe teren propriu, in League One, impotriva echipei Lincoln City, a fost intrerupt dupa 84 de minute, din cauza unei urgente medicale in tribune, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Un suporter al echipei Leyton Orient a alergat pe teren pentru a-l alerta pe…