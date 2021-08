Stiri pe aceeasi tema

- Primele concluzii ale recensamantului agricol arata ca in judetul Buzau terenurile lasate parloaga au scazut in suprafata. Este vorba despre terenuri parasite de proprietari care au plecat in strainatate sau au renuntat la agricultura. In schimb, o situatie ingrijoratoare vizeaza scaderea drastic a…

- Daca in urma cu scurt timp se confrunta cu valurile toride de canicula care produceau numeroase incendii de vegetați, acum, Rusia se confrunta cu efectele ploilor torențiale. In urma cu scurt timp, o vijelie puternica a smuls zeci de copaci din radacini, astfel aceștia lovind mortal doi adulți și un…

- La mijlocul anilor 2030, fiecare coasta a SUA va experimenta inundații mult mai severe deoarece ciclu lunar va amplifica creșterea nivelului marii cauzat de schimbarile climatice, informeaza NASA. Luna controleaza fluxul și refluxul marilor și oceanelor, dar in circa 10 ani, din cauza modificarilor…

- Autorizatia de urgenta pentru vaccinarea anti-Covid a copiilor cu varste sub 12 ani ar putea veni in prima jumatate a iernii, a spus joi un oficial al Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor, potrivit NBC.

- Un incendiu de vegetatie arde necontrolat incepand de duminica in Santa Rosa and San Jacinto Mountains National Monument, o zona protejata din sudul statului american California, obligand autoritatile locale sa ordoneze evacuari obligatorii ale comunitatilor montane din Pinyon Crest, o regiune aflata…

- 16 % dintre romani au fost induși in eroare in sensul achiziționarii unui produs contrafacut Produsele contrafacute pot prezenta riscuri grave pentru sanatate și siguranța 6,8 % din importurile UE – in valoare de 121 de miliarde de euro – sunt contrafacute In lume se comercializeaza produse farmaceutice…

- Sute de persoane au fost evacuate din regiunea Canterbury, Noua Zeelanda, din cauza inundațiilor si a codului rosu de pericol meteorologic. Potrivit autoritatilor locale, din cauza ploilor abundente raurile se revarsa.