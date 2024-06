Din cauza secetei, la Provița de Jos apa potabilă pentru populație este adusă cu cisterne Acesta ajutor a venit, iar de joi, 21 iunie, în Provița de Jos au fost amplasați patru recipienți de mare capacitate, alimentați periodic de HidroPrahova.Recipienții cu apa potabila au fost amplasați în cele trei sate, dupa cum urmeaza:- Provița de Jos, la sala de sport (foto);- Provița de Jos, DJ100E, punctul Horjești;- satul Draganeasa, la școala;- satul Piatra, la vechea alimentara.De asemenea, prin decizia Comitetului pentru Situații de Urgența Prahova, ISU va asigura aprovizionarea cu apa menajera pentru locuitorii comunei Provița de Jos. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

