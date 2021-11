Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei sale de joi, de la București, comisarul european Thierry Breton are programate intalniri cu președintele Klaus Iohannis, cu ministrii interimari ai Sanatatii si Apararii și va participa la o conferința de presa comuna cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…

- Comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, efectueaza joi o vizita oficiala la Bucuresti, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, dar si cu ministrii interimari ai Sanatatii si Apararii, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti.

- Comisarul european Thierry Breton, responsabil pentru piata interna, va face, joi, o vizita in Romania, din cauza „situatiei ingrijoratoare generate de COVID-19”. Oficialul se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrii Sanatatii si Apararii, dar si cu seful Departamentului pentru Situatii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60% in randul personalului scolii pentru ca orele sa se poata desfasura cu prezenta fizica. Decizia finala va fi anuntata in cursul zilei de vineri. „Conform discuțiilor de pana acum, se contureaza…

- Apare din ce in ce mai mult ideea ca Ciuca va fi premierul de sacrificiu, dupa Cioloș. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. Documentul programatic este centrat pe masurile de prima urgenta ce trebuie…

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat astazi in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului. Invitația a fost facuta de ministrul interimar al Apararii, Nicolae…

- Specialiștii in sanatate, Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel, au participat sambata, 30 octombrie 2021, in calitate de experți, la o intalnire tehnica privind gasirea unor soluții imediate la criza sanitara, care a avut loc la sediul Guvernului. Invitația a fost facuta de ministrul…

- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi24, ca Romania se afla sub media de vaccinare la nivel mondial. “Nu media europeana, media europeana este mult mai sus. Media mondiala, care include Africa, Asia, toata lumea, este 45%, iar noi suntem mult sub”, a precizat șeful DSU. Arafat a mai spus ca…