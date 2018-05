Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorii economici ai Republicii Moldova dau motive de optimism Uniunii Europene, insa situatia politica din republica ramane una ingrijoratoare, a declarat europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius intr-un interviu acordat Radio Europa Libera, citat miercuri de Radio Chisinau. In opinia…

- Filiala din Romania a gigantului german Siemens va reabilita 14 stații de transformatoare de tensiune medie pe intreg teritoriul Republicii Moldova in cadrul unui amplu proiect, finanțat de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Contractul de reabilitare a fost semnat cu intreprinderea…

- Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a avertizat impotriva dezbinarii din cadrul fortelor proeuropene la alegerile locale din municipiul Chisinau, lansand un apel pentru sustinerea unui candidat comun, relateaza joi Radio Chisinau, IPN si Europa Libera. 'Este indemnul…

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au documentat activitatea unei grupari criminale specializate in comercializarea ilegala a substantelor chimice, otravitoare (mercur), in proportii deosebit…

- Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari din programul de imprumut convenit cu Fondul Monetar International, a declarat marti reprezentantul FMI la finalul vizitei de evaluare a acordului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . In luna noiembrie 2016,…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau l-a convocat marti pe ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta ca trei diplomati din cadrul misiunii sunt declarati persona non grata si sunt obligati sa paraseasca teritoriul…

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al