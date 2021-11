Din cauza munţilor de gunoaie, primarii din Prahova au declarat război operatorului de salubritate La Ploiești, pubelele n-au mai fost golite de aproape trei saptamani N.Dumitrescu Criza munților de gunoaie din Ploiești scrie, in valul patru al pandemiei, noi și noi capitole, fara ca sa fie dat vreun semnal ca i s-a gasit o rezolvare celei mai stringente probleme a orașului. Astfel, asaltat de nemulțumirile ploieștenilor pe aceasta tema, ieri, primarul Andrei Volosevici a ținut sa ia public din nou atitudine fața de faptul ca, deși de saptamani bune platformele de colectare sunt sufocate de resturile menajere, se tergiverseaza la nesfarșit rezilierea contractului cu operatorul de salubritate.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

