Viorica Dancila, 56 de ani, a acuzat, luni, guvernul liberal condus de Ludovic Orban ca a blocat și a intarziat noua majorare a alocațiilor pentru copii.De Ziua Copilului, fostul premier al Romaniei a ieșit la atac, precizand, intr-o postare pe Facebook, ca actualul executiv ”nu da semne” ca ar vrea sa creasca alocațiile.Asta in condițiile in care guvernul Dancila a majorat alocațiile de la 84 la 150 de lei, ”cu susținerea PNL”. ”Dar daca noi am facut atunci tot posibilul pentru a gasi resursele financiare, fara sa ne plangem și sa cautam justificari ca nu se poate, guvernul Ludovic Orban a facut…