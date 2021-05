Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) cere prefectului judetului Prahova declararea starii de alerta in oraș, in conditiile in care, de peste o saptamana, firma de salubrizare nu a ridicat gunoiul in mai multe zone, relateaza Hotnews . „Incapacitatea operatorului de salubritate (Rosal- n.r.)…

- In conformitate cu Hotararea nr. 33/19.04.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri/1000 locuitori și mai mica sau egala cu 4 cazuri/1000…

- V. Stoica Intrunit ieri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a decis ca in alte doua localitați prahovene sa se instituie restricții suplimentare, ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de Covid-19 in ultimele 14 zile. Astfel, peste 1290 de locuitori din Secaria și alți aproape…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava, convocat de prefectul Iulian Cimpoesu, a decis, joi, 15 aprilie, prin Hotararea nr.108, aprobarea redeschiderii locurilor de joaca pentru copii, pe raza municipiului Suceava. Masura a fost luata dupa ce s-a luat in considerare adresa Comitetului…

- In cadrul sedinței Comitetul Județean pentru Situații de Urgența de astazi a fost adoptata si hotararea cu privire la aprobarea redeschiderii locurilor de joaca pentru copii, pe raza municipiului Suceava. ”Luand in considerare adresa Comitetului Local pentru Situații de Urgența al municipiului Suceava,…

- Carantina instituita in comuna Sanpetru, județul Brașov, inceteaza de astazi, 8 aprilie 2021, orele 22.00, conform Hotararii nr. 99/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Brașov, a anunțat purtatorul de cuvint al Prefecturii Brașov, Alexandru Ganea. Ce prevede Hotararea nr. 99/2021:…

- In conformitate cu Hotararea nr. 26/31.03.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Prahova, Municipiul Ploiești se incadreaza in intervalul de referința a incidenței ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 1,5 și mai mica sau egala cu 3 cazuri/1000 locuitori, respectiv…

- Comunitazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, s-a pus in discuție propunerea DSP, avizata de INSP de prelungire a masurii carantinarii zonale a municipiului Timișoara și comunelor Dumbravița, Giroc, Ghiroda și Moșnița Noua. Dupa analiza atenta a tuturor datelor primite…